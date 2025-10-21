Sergio G. Cañizares

Familia Marí Mayans, Premi Diario de Ibiza 2025 a la Trayectoria Empresarial

La familia Marí Mayans, Premi Diario de Ibiza 2025 a la Trayectoria Empresarial, representa más de 140 años de historia ligada a la isla. Desde que Juan Marí Mayans comenzó en Formentera elaborando remedios medicinales con hierbas en 1880, la empresa ha evolucionado hasta convertirse en una marca de referencia internacional sin perder sus raíces. Hoy, la octava generación continúa elaborando sus licores con técnicas artesanales y compromiso con el producto local, orgullosa de llevar el sabor de Ibiza y Formentera a todo el mundo.