Sergio G. Cañizares

Asociación de Vecinos des Rafal Trobat, Premi Diario de Ibiza 2025 a la Protección del Medio Ambiente

La Asociación de Vecinos de es Rafal Trobat, Premi Diario de Ibiza 2025 a la Protección del Medio Ambiente, ha convertido un rincón olvidado de Sant Jordi en un modelo de gestión forestal y sostenibilidad. Desde 2007, este colectivo mantiene limpio el bosque, previene incendios y recupera cultivos y bancales para favorecer la infiltración del agua. También impulsa proyectos de conservación de la abeja ibicenca y del sapo autóctono calàpet, demostrando que el compromiso vecinal puede regenerar el entorno natural de Ibiza.