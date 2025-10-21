Asociación de Vecinos des Rafal Trobat, Premi Diario de Ibiza 2025 a la Protección del Medio Ambiente
La Asociación de Vecinos de es Rafal Trobat, Premi Diario de Ibiza 2025 a la Protección del Medio Ambiente, ha convertido un rincón olvidado de Sant Jordi en un modelo de gestión forestal y sostenibilidad. Desde 2007, este colectivo mantiene limpio el bosque, previene incendios y recupera cultivos y bancales para favorecer la infiltración del agua. También impulsa proyectos de conservación de la abeja ibicenca y del sapo autóctono calàpet, demostrando que el compromiso vecinal puede regenerar el entorno natural de Ibiza.
Últimos vídeos
PREMIS DIARIO DE IBIZA 2025
Maria Luisa Cava de Llano, Premi Diario de Ibiza 2025 a la Trayectoria de Servicio Público
PREMIS DIARIO DE IBIZA 2025