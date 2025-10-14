Redacción

Reabierta la carretera del aeropuerto de Ibiza

La carretera del aeropuerto de Ibiza (EI800) ha reabierto al tráfico, ha informado el Consell de Ibiza a primera hora de este martes, después de quedar cerrada desde el pasado sábado por la tarde cuando las fuertes lluvias volvieron a inundar esta infraestructura por segunda vez en pocos días. En esta ocasión, había un tercio de agua más que cuando cayó la tormenta del pasado 30 de septiembre, señalan desde Emergencias 112. El director de Emergencias del Govern, Pablo Gárriz, ha informado de que en total se han sacado del túnel cuatro millones de litros de agua. A las 22 horas del lunes ya se había conseguido achicar todo el agua con los medios de la UME, la concesionaria y el personal de carreteras del Govern, ha explicado Gárriz, quien ha detallado que en esta ocasión el agua era más densa debido a los descalces de taludes que han apotado una mayor cantidad de sedimentación. "Ha sido más complicada la operación, pero gracias a que teníamos entrenados a todos los equipos del episodio anterior y todo lo teníamos muy bien planificado, hemos conseguido en un tiempo récord hacer esta operación y por la mañana estaba completamente restablecido el tráfico en el eje del aeropuerto", ha afirmado Gárriz.