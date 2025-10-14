Sergio G. Cañizares

El Brisol limpia entre barro y rabia

Los vecinos del edificio Brisol, en Vila, tratan de recuperar la normalidad después de las riadas provocadas por las tormentas ‘Ex Gabrielle’ y ‘Alice’. Entre cubos, mangueras y montones de residuos, aún se respira el cansancio y la indignación por una tragedia que muchos consideran evitable. “El agua llegó a un metro de altura y no hay salidas para que pueda evacuar”, lamentan los residentes, que piden una limpieza urgente de torrentes y alcantarillas.