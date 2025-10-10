Sergio G. Cañizares

Los comerciantes de es Pratet, agotados tras las inundaciones: “Es una vergüenza”

Diez días después de la tormenta histórica, los comerciantes de es Pratet siguen limpiando fango y calculando pérdidas. A la espera de nuevas lluvias y con la alerta naranja activada, muchos aún no han podido reabrir. Denuncian fallos en las infraestructuras y falta de soluciones reales. “Llevamos cien años con la misma historia y nadie ha sabido arreglarla”, lamentan desde Náutica Ereso, el negocio más antiguo de la zona.