Así han sido los rescates de la Guardia Civil durante el temporal en Ibiza

La Guardia Civil ha rescató ayer en Ibiza a 148 personas y practicó 59 auxilios en viviendas y vehículos durante las lluvias torrenciales de la dana. Más de 40 agentes especializados, entre ellos equipos de montaña, submarinismo, seguridad ciudadana y tráfico, se desplazaron desde Mallorca para reforzar a las unidades de la isla. Entre las actuaciones más destacadas figura la evacuación de cuatro personas y dos perros en el torrente de Puig d’en Valls, además del auxilio a vecinos atrapados en sus casas en Sant Josep y la revisión de vehículos sumergidos en la EI-800.