Así han sido los rescates de la Guardia Civil durante el temporal en Ibiza

Así han sido los rescates de la Guardia Civil durante el temporal en Ibiza

La Guardia Civil ha rescató ayer en Ibiza a 148 personas y practicó 59 auxilios en viviendas y vehículos durante las lluvias torrenciales de la dana. Más de 40 agentes especializados, entre ellos equipos de montaña, submarinismo, seguridad ciudadana y tráfico, se desplazaron desde Mallorca para reforzar a las unidades de la isla. Entre las actuaciones más destacadas figura la evacuación de cuatro personas y dos perros en el torrente de Puig d’en Valls, además del auxilio a vecinos atrapados en sus casas en Sant Josep y la revisión de vehículos sumergidos en la EI-800.

