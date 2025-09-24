Imágenes de la zona afectada por el incendio en Cala de Bou

Imágenes de la zona afectada por el incendio en Cala de Bou

J.A. Riera

Imágenes de la zona afectada por el incendio en Cala de Bou

J.A. RieraF.Vidal/DI

RRSS WhatsAppCopiar URL

Los bomberos de Ibiza han acudido este mediodía, sobre las 15 horas, a Cala de Bou, donde se ha declarado un espectacular incendio. La zona afectada es un solar en el que se almacenan y se reparan barcos, ubicado al principio de la avenida de Sant Agustí, cerca del límite entre los términos municipales de Sant Josep y Sant Antoni. Varias embarcaciones almacenadas en el terreno están ardiendo, a muy pocos metros del tramo inicial de la avenida de Sant Agustí, y en una zona donde hay casas. Testigos señalan que parece que hay tres focos.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents