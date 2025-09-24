F.VIDAL/DI

Foco del incendio de Cala de Bou

Los bomberos de Ibiza han acudido este mediodía, sobre las 15 horas, a Cala de Bou, donde se ha declarado un espectacular incendio. La zona afectada es un solar en el que se almacenan y se reparan barcos, ubicado al principio de la avenida de Sant Agustí, cerca del límite entre los términos municipales de Sant Josep y Sant Antoni. Varias embarcaciones almacenadas en el terreno están ardiendo, a muy pocos metros del tramo inicial de la avenida de Sant Agustí, y en una zona donde hay casas. Testigos señalan que parece que hay tres focos.