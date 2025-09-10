El curso escolar 2025-2026 ha comenzado este miércoles en Ibiza y Formentera con más de 20.500 alumnos en las aulas y cifras récord en materia de profesorado. En la isla solo quedan tres vacantes docentes, frente a las cerca de 40 del año pasado, y por primera vez los maestros cobrarán el plus de difícil cobertura. La jornada también ha estado marcada por la emoción del primer día en colegios como el CEIP Sa Joveria y por la visita institucional de la presidenta Marga Prohens, que ha destacado la inversión en infraestructuras y la aplicación de los nuevos currículos educativos.