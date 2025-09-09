Las Pitiusas se encuentran en alerta naranja por riesgo de fuertes lluvias y tormentas desde este martes y hasta las siete de la mañana del miércoles. Las reservas de agua en Baleares siguen descendiendo y, en el caso de Ibiza, la situación es especialmente preocupante, por lo que esta luvia vendría muy bien a los acuíferos de la isla. Las reservas de Ibiza han pasado en agosto del 29% al 27% de su capacidad, lo que la sitúa en uno de los niveles más bajos del archipiélago, según los datos difundidos por la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.