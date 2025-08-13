Alrededor de 35.000 metros cúbicos anuales. Una gran cantidad de agua freática, subterránea, ha estado perdiéndose durante unas tres décadas en un edificio del barrio de ses Figueretes, estima el Ayuntamiento de Ibiza. Por eso ahora, desde hace más o menos una semana, está en marcha un punto de carga de agua en la zona para que la puedan utilizar los servicios municipales para baldear o regar las zonas verdes de la ciudad, principalmente. Un proyecto promovido por el Ayuntamiento y Aqualia, empresa que, además, ha ejecutado la obra. Así lo ha explicado este miércoles el cuarto teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Limpieza, Jordi Grivé, en la calle del Port de la Savina, donde se encuentra dicho punto de carga, una vía perpendicular a la avenida Pere Matutes Noguera.