El alcalde de Ibiza y el presidente del Consell han colocado la primera piedra del nuevo centro de baja exigencia en es Gorg. Con 73 plazas y un centro de día, la infraestructura pretende ser una herramienta para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan salir de la exclusión social. Las entidades sociales celebran el proyecto, aunque advierten que resulta insuficiente ante el aumento de la precariedad en la isla.