El despacho de abogados que representa a los asentados en Can Rova 2 pide aplazar el desalojo, como mínimo, al 31 de agosto. Aunque este procedimiento se ha fijado para el 15 de julio a raíz de que el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma haya levantado la suspensión judicial que pesaba desde el 10 de abril, cuando tuvo lugar el primer intento de desalojo, los habitantes de este poblado chabolista situado en un terreno de propiedad privada piden aplazarlo al menos un mes y medio. “Ellos no quieren crear problemas, buscamos un desalojo ordenado, controlado, para que las familias puedan salir del terreno con las mejores alternativas posibles”, ha afirmado el abogado penalista David Fechenbach este martes desde dentro de Can Rova 2.