CAN Art Ibiza presenta en su programa OFF una exposición del artista Ibicenco Adrián Martínez, especializado en dibujo, lana y pigmentos vegetales. Este espacio paralelo busca visibilizar la creación local, tema que preocupa al comisario y director de Can Art, Sergio Sancho, consciente de que la feria, al contar con numerosas galerías internacionales, puede relegar el talento balear.

Martínez construye sus piezas con lana de oveja mallorquina y pigmentos naturales, combinando técnicas de dibujo, cómic y viñeta. El proceso incluye teñidos con granada, eucalipto y olivo; tras tejer y colorear, prensa el material para fijarlo, dando vida a un mural que ejemplifica la economía circular: aprovecha residuos lanar que, de otra forma, serían quemados. Según Sancho, esta iniciativa busca consolidar vínculos entre artistas baleares y coleccionistas internacionales, ofreciendo un escaparate dentro de la feria oficial. El Programa OFF también promueve sinergias culturales al incluir muestras de otros artistas como Alba Suau, Adrià Mayordomo, Guillermo Fornes, Samuel Almansa o Joan Canyelles, fortaleciendo así el ecosistema artístico de las Pitiusas.