La imagen no dejó indiferente a nadie, no tanto por el hecho en sí, un coche con el maletero abierto, como porque se trataba de un vehículo fúnebre. Un coche funerario circuló el pasado 10 de enero por el segundo cinturón de ronda de Ibiza, a la altura de muebles La Fábrica, con la puerta del maletero abierta. El coche no iba cargado, según puede apreciarse en el vídeo que acompaña esta información. Alguien debió alertar al conductor de los hechos, porque tras haber recorrido un tramo se detuvo en el arcén para cerrar el portón.