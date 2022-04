«Tengo la discoteca metida en casa. Todo el fin de semana. Toda la tarde», comenta, desesperado, un vecino de Platja d’en Bossa mientras graba con su móvil el motivo por el que no puede descansar: la fiesta organizada en el entorno de la piscina de un hotel de la zona, en la parte de Vila de la avenida Pere Matutes Noguera. «Ya puedes grabar, ya, que para lo que va servir...», comenta otro vecino, que aprovecha para pasear a su perra. «Hace un rato he llamado a la policía y me han dicho que no podían hacer nada, como siempre», comenta.