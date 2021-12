Que los Fondos Europeos Next Generation suponen una oportunidad histórica que no se puede perder centró la mesa de expertos impulsada por CaixaBank y organizada por Diario de Ibiza y Prensa Ibérica bajo el título ‘Perspectivas económicas y Fondos Next Generation’. En este desayuno, celebrado en las instalaciones de Diario de Ibiza, participaron Joan Carrió, director de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas del Govern balear; José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Manuel Sendino, gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Ramón Juan, director comercial de Empresas de CaixaBank en Balears, y María Àngels Marí, secretaria general de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (Pimeef) que, además de ponente, actuó como moderadora.