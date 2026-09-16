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Lucía Feijoo Viera

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Las duras imágenes de un niño atrapado bajo los escombros tras derrumbarse un edificio en Gaza

Al menos 20 personas murieron y alrededor de 60 están desaparecidas en el derrumbe en la madrugada de este miércoles de un edificio residencial de seis plantas de Gaza que había sido dañado por los ataques israelíes y acogía a desplazados. Según los datos ofrecidos por el hospital Al Shifa y el Ministerio de Sanidad gazatí, entre los fallecidos hay 8 niños, 14 más resultaron heridos y 10 sobrevivieron al derrumbe. "Advertimos del riesgo de que se produzcan otros derrumbes como este, ya que en la Franja de Gaza, en las zonas habitadas por la población, hay cerca de 2.000 edificios en estas condiciones, y todos ellos están llenos de ciudadanos", dijo el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, en declaraciones a los medios junto al edificio colapsado. Fuentes del equipo de rescate informaron de que se había avisado a sus habitantes de que tenía peligro de derrumbe por cuatro factores: la amplia destrucción por las bombas israelíes, la afectación a su estructura de las detonaciones que Israel lleva a cabo en edificios cercanos dentro de zona de Gaza bajo su control, el cambio de temperaturas y el hecho de que no estaba contruido para alojar a cien personas. Las mismas fuentes indicaron que no tienen esperanza de encontrar a más supervivientes bajo los escombros, ya que desde hace horas no han conseguido escuchas voces de ellos. Los rescatistas trabajan con tres máquinas excavadoras, que según fuentes de Defensa Civil son las únicas existentes en la Franja de Gaza debido a las dificultades que pone Israel a la entrada de material en el enclave palestino.