Lucía Feijoo Viera

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Un hombre arriesga su vida para salvar la de una niña a punto de ser atropellada en México

Una cámara de seguridad ha grabado la actuación heroica de un hombre en Puebla, México. El trabajador de un supermercado gira la cabeza justo en el momento en el que una niña pequeña corría hacia la carretera. La mujer que va tras ella tropieza y cae al suelo, pero él consigue alcanzar a la menor y ponerla a salvo del tráfico, protegiéndole con su cuerpo. Por suerte, estamos hablando de un despiste con final feliz.