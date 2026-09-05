Lucía Feijoo Viera

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El momento de la doble explosión en un cuartel militar de Bolivia

Al menos dos personas han muerto, más de 81 personas están heridas, y al menos 7 permanecen desaparecidas tras una fuerte explosión registrada este viernes en un cuartel militar de Viacha, localidad situada a unos 30 kilómetros de La Paz, la capital del país, según informaron las autoridades bolivianas. Imágenes grabadas por testigos muestran el momento exacto de la explosión y cómo después decenas de personas corren para ponerse a salvo segundos después de que una potente detonación sacudiera las instalaciones militares. Según las autoridades, la explosión se produjo alrededor de las 14:30 horas en una zona utilizada para almacenar material pirotécnico. Aunque las causas del accidente todavía no han sido determinadas, los primeros informes apuntan a que el estallido se originó en un depósito de fuegos artificiales perteneciente al Ministerio de Defensa.