Sara Fernández

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Milei anuncia sanciones a las petroleras que operan en las Malvinas sin autorización

El presidente argentino ha anunciado sanciones contra las empresas que participan en la exploración petrolera en las Islas Malvinas, aumentando así la presión sobre las empresas que operan en el territorio sin la aprobación de Buenos Aires.

Además, construirá una base naval integrada en Tierra del Fuego.

Milei ha animado a la población a sumarse al reclamo de ‘Las Malvinas son argentinas’.

“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”, ha dicho en una declaración institucional.