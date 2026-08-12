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Incendio en un ferry indonesio con 130 personas abordo
Un ferry con alrededor de 130 personas a bordo que viajaba desde la isla turística de Indonesia de Bali se ha incendiado en aguas cercanas a Lombok durante la mañana de este miércoles 12 de agosto. Según han informado las autoridades, la evacuación de los pasajeros está en marcha.
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