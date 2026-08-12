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Así se ve Cali (Colombia) desde el aire después del terremoto

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, ha sido una de las más golpeadas por el devastador terremoto. Desde el aire, estas imágenes grabadas con un dron muestran la destrucción que dejó a su paso el seísmo. Cientos de edificios derrumbados y miles de personas buscando a sus seres queridos entre los escombros.