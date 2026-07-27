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Felipe VI viaja a Perú para asistir a la investidura de Keiko Fujimori

Felipe VI ha viajado este lunes a Lima para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, una ceremonia en la que coincidirá con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con varios de los dirigentes de derechas que protagonizan el giro político que vive América Latina. La investidura, este martes, supondrá el regreso del fujimorismo al poder casi 26 años después de la caída de Alberto Fujimori y culmina el cuarto intento de su hija por alcanzar la Presidencia, después de perder las tres anteriores elecciones en segunda vuelta.