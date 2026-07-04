Javier Vendrell Camacho

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Miles de personas despiden al ayatolá Alí Jameneí en un funeral multitudinario en Teherán

Miles de personas han asistido este sábado al inicio de los funerales públicos celebrados en Teherán por el asesinado líder supremo, Alí Jameneí. El sepelio tiene lugar más de cuatro meses después de que los primeros ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, primer día de la guerra, se saldaran con la vida del mandatario iraní.