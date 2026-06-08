Sara Fernández

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Retorna el fuego cruzado entre Israel e Irán después de que Tel Aviv golpeara Beirut

Los cielos de Oriente Próximo vuelven a llenarse de misiles cruzados. Todo empezó el domingo con un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut. El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, desoía así al presidente estadounidense Donald Trump que seis días antes le había convencido para que no atacara la capital libanesa. Irán, protector de la milicia libanesa Hezbolá que es parte del conflicto contra Israel, lanzó por primera vez desde abril misiles contra territorio israelí. Esta noche Netanyahu ha vuelto a ignorar a Trump y ha atacado varias ciudades de Irán. Teherán, por su parte, ha respondido con más misiles contra Israel, a los que se han unido los hutíes de Yemen.