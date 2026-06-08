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Kim jong-un despliega la alfombra roja para recibir a Xi Jinping en una visita excepcional

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha ofrecido un fastuoso recibimiento de Estado al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la capital norcoreana. Esta histórica y poco común visita oficial, marca un hito en las relaciones bilaterales entre ambos aliados comunistas, en un momento de estancamiento de las negociaciones de desnuclearización con Estados Unidos y de crecientes tensiones geopolíticas globales. El mandatario chino fue recibido con los máximos honores militares en el Aeropuerto Internacional de Sunan, donde miles de ciudadanos norcoreanos aclamaron a los líderes ondeando banderas de ambos países y coreando consignas de hermandad y alianza estratégica.