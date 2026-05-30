Javier Vendrell Camacho

Hegseth, secretario de Guerra de EEUU: "Trump es paciente en la búsqueda de un acuerdo con Irán"

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, subrayó este sábado que el presidente estadounidense, Donald Trump, "es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán", después de que el dirigente mantuviera en la Casa Blanca una reunión con su equipo de seguridad para tomar una "decisión final" sobre la guerra que concluyó sin acuerdo.