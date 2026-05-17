Así ha sido el atropello múltiple acontecido en la ciudad italiana de Módena
Un coche que circulaba a gran velocidad atropelló este sábado a una docena de peatones en el centro de Módena, en el norte de Italia, y siete de ellas se encuentran en estado grave, y el conductor posteriormente pudo ser detenido.
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