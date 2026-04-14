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Un tiroteo deja, al menos, 16 heridos en una escuela de secundaria turca

Un tiroteo ha dejado, al menos, 16 heridos este martes en una escuela de secundaria en la ciudad turca de Siverek, al sureste del país. El atacante, un exalumno del centro, abrió fuego con una escopeta antes de suicidarse. Las autoridades regionales han confirmado que el agresor no tenía antecedentes penales y que la Policía había clasificado previamente la escuela como segura. Más información