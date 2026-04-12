Javier Vendrell Camacho

La segunda flotilla con destino a Gaza aplaza la salida desde Barcelona por el mal tiempo

La Global Sumud Flotilla ha aplazado su salida desde Barcelona este domingo a aguas internacionales con destino a Gaza. La cuarentena de barcos que forman la expedición sí han levado anclas del Moll de la Fusta de forma simbólica con intención de desplazarse a otro puerto cercano, pero han retrasado el inicio de la travesía a los próximos días, a la espera de unas mejores condiciones de navegación. Más información