Secciones

Es noticia
Autobuses IbizaRobert HäusserPlanes fin de semanaProducto local
instagramlinkedin
La Policía saca un caimán de tres metros de la piscina de una vivienda en Estados Unidos

La Policía saca un caimán de tres metros de la piscina de una vivienda en Estados Unidos

PI STUDIO

La Policía saca un caimán de tres metros de la piscina de una vivienda en Estados Unidos

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Esta madrugada la policía de Tampa, en Florida, recibió una llamada sobre un intruso en una vivienda y resultó ser un caimán de 3 metros de largo. El animal se coló en la piscina de la casa y así grabó la cámara corporal de uno de los agentes la captura. Con la ayuda de un experto en reptiles, consiguieron sacarlo de la vivienda sin incidentes.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents