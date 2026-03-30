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Espacio aéreo cerrado a la guerra de Irán

Ni las bases ni nuestros cielos. Espacio aéreo cerrado a todos los aviones de Estados Unidos que participen en el conflicto. Esto dificulta las operaciones de Trump; también afecta a aeronaves militares procedentes de bases de Reino Unido o de Francia, ya que trastoca algo tan necesario como el repostaje en vuelo a los cazas. La posición de las bases es estratégica y el enfado en su día de Trump ya fue patente. Pero hay algo que no pueden evitar: el despegue de las aeronaves de nuestras bases. Una vez que salen de nuestro espacio aéreo, el control ya no es nuestro. La prohibición no tiene efecto para las aeronaves que no participen en el conflicto. Y en caso de emergencia, sí se autoriza el tránsito y el aterrizaje de un avión implicado en la guerra. Más información