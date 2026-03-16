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Rescate de víctimas bajo los escombros tras los bombardeos en Teherán

Rescate de víctimas bajo los escombros tras los bombardeos en Teherán

Lucía Feijoo Viera

Rescate de víctimas bajo los escombros tras los bombardeos en Teherán

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Trabajadores de la Media Luna Roja iraní buscan supervivientes entre los escombros de los edificios dañados tras los ataques aéreos que azotan Teherán. Israel ha anunciado planes detallados para al menos tres semanas más de guerra, mientras sus fuerzas armadas bombardean objetivos en todo Irán. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entra ya en su tercera semana,sin un final claro a la vista, bloqueando el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, lo que ha disparado los precios del petróleo y ha aumentado el temor a un nuevo repunte de la inflación mundial.

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