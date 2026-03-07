Secciones

Así ha sido la firma del acuerdo en la Cumbre "Escudo de las Américas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió este sábado en Miami a una docena de mandatarios latinoamericanos de derecha en la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, celebrada en el resort Trump National Doral Miami. Más información

