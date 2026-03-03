Sara Fernández

¿Qué pasa si se cierra el Estrecho de Ormuz?

Durante décadas, el talón de Aquiles de los mercados petroleros ha sido el estrecho de Ormuz, una arteria marítima de 161 kilómetros de distancia ubicada en la boca del Golfo Pérsico y responsable de un 20% del petróleo mundial transportado por mar. Esta vía navegable ha protagonizado una serie de crisis desde los años ochenta —desde la guerra entre Irán e Irak hasta el punto álgido de la crisis nuclear, aunque los mercados financieros jamás se han enfrentado a un bloqueo marítimo total del estrecho. Este escenario fue improbable hasta este fin de semana, cuando Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo iraní, Alí Jameneí, el pasado sábado, en una operación conjunta. El ataque desencadenó una guerra indirecta en Oriente Medio con réplicas en todo el Golfo Pérsico. Más información