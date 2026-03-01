La alerta por misiles obliga a la población israelí a refugiarse en estaciones de tren, búnkeres y aparcamientos subterráneos
Israelíes se refugian este domingo en una estación de tren y en estacionamientos subterráneos, durante una alerta de misiles, en la ciudad de Haifa. De igual manera, en la ciudad de Tel Aviv, unos ciudadanos israelíes se esconden en búnkeres.
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Albares confirma que no hay ningún español fallecido ni herido en los bombardeos en Oriente Próximo
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Así fue el ataque de Israel sobre el complejo de Ali Jameneí
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO