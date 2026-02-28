El momento en el que un dron iraní impacta con una posición estadounidense
Irán ha lanzado este sábado un ataque contra posiciones estadounidenses en diferentes países del golfo Pérsico, alguno de los cuales no alcanzaron su objetivo e impactaron en lugares como el aeropuerto internacional de Kuwait.
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Exiliados iraníes salen a la calle en Berlín y Londres para reclamar un cambio de régimen
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Los restos de un misil balístico caen en una zona residencial de Doha, Qatar
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO