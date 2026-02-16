Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Homenaje a Navalni en Berlín por el segundo aniversario de su muerte

Cientos de personas se reúnen frente a la embajada rusa en Berlín, para homenajear al opositor ruso, Navalny, asesinado en febrero de 2024. Según un comunicado conjunto de Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia y Países Bajos, el opositor ruso habría muerto por un veneno que se extrae de la piel de una rana originaria de Sudamérica. El Kremlin ha rechazado la hipótesis y tachan de "necropropaganda" las acusaciones.