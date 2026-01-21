Lucía Feijoo Viera

Milei afirma en Davos que "el mundo ha comenzado a despertar" y "América será el faro"

"Tengo buenas noticias. El mundo ha comenzado a despertar, con el renacimiento en América de las ideas de la libertad". El ultraderechista Javier Milei tomó la palabra en la 56ª edición del Foro Económico Mundial de Davos. Lo hizo después de que su colega Donald Trump reavivara la tensión con Europa por su deseo de posesión de Groenlandia. Milei no nombró a su ídolo y principal sostén político, pero habló del "faro" que irradia luz desde Washington. Más información