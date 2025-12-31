Lucía Feijoo Viera

Nueva Zelanda recibe el Año Nuevo 2026: así fue el espectacular show de fuegos artificiales

La ciudad de Auckland, con 1,7 millones de habitantes, dio la bienvenida a 2026 con un impresionante espectáculo de 3.500 fuegos artificiales lanzados desde distintos pisos de la Sky Tower, la estructura más alta de Nueva Zelanda. El evento, que duró cinco minutos, convirtió a la ciudad en la primera gran urbe en celebrar el Año Nuevo, aunque la lluvia afectó algunas actividades. Las previsiones de mal tiempo obligaron a cancelar eventos comunitarios en la Isla Norte, pero los fuegos artificiales se mantuvieron como protagonista. Este espectáculo marca el inicio de las celebraciones globales, que se extenderán por todo el mundo según los distintos husos horarios. Los países del Pacífico Sur son los primeros en despedir el 2025, mostrando un inicio de año colorido y lleno de energía.