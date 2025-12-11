Sara Fernández

María Corina Machado reaparece en Oslo tras más de un año de clandestinidad

Pasada la medianoche, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aterrizó en Oslo, tras más de un año en la clandestinidad y casi 12 horas después de que su hija, Ana Corina Sosa, recogiera en su nombre el preciado galardón instituido por Alfred Nobel. Ya entrada la madrugada, sobre las 02.30, salió a saludar desde el balcón del Grand Hotel de Oslo a las decenas de personas que la esperaban; bajó a continuación a la calle, se acercó hasta los ahí congregados, entre abrazos, besos y gritos de "Venezuela libre!", cantó el himno nacional de su país, ignoró el cordón de seguridad y hasta se dejó hacer alguna selfie entre los presentes.