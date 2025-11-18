Lucía Feijoo Viera

Trump mantiene su apoyo a la publicación de los documentos de Epstein aunque dice que “nunca es suficiente”

El presidente de EEUU, Donald Trump, mantiene su apoyo a la publicación de los documentos de Epstein aunque ha advertido que “nunca es suficiente”. En este sentido, ha comparado estos papeles con los documentos de Kennedy o Martin Luther King. “No importa cuánto entreguemos, nunca es suficiente”, ha dicho. Al mismo tiempo, ha insistido en que la publicación de estos documentos es un “problema demócrata”. “Los demócratas eran los amigos de Epstein…todos ellos. Es un engaño y no quiero que esto quite mérito a la grandeza de lo que el Partido Republicano ha logrado en el último período de tiempo”, ha dicho desde el despacho oval.