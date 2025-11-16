PI STUDIO

Chile inicia la primera vuelta de sus elecciones presidenciales

Unos 15,7 millones de chilenos inician este domingo el camino de la renovación presidencial en marzo de 2026. Tienen la posibilidad de elegir entre ocho candidatos. Las encuestas auguran una segunda vuelta el 14 de diciembre entre la exministra Jeannette Jara, abanderada de la izquierda y la centroizquierda, y alguno de los tres representantes de una derecha radical en el caso de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, mientras que Evelyn Matthei, hija de un integrante de la Junta Militar del dictador Augusto Pinochet, se presenta como una versión más apegada al histórico espacio conservador. La de este domingo es, por lo tanto, también una primaria de la derecha. Más información