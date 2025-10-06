Lucía Feijoo Viera

Greta Thunberg llega a Grecia tras ser deportada por Israel: "Estamos presenciando un genocidio en vivo"

Greta Thunberg, tras ser deportada junto a decenas de activistas por las autoridades israelíes durante la interceptación de la Flotilla Global Sumud, denunció que "estamos presenciando un genocidio en vivo ante nuestros propios ojos" y que los sistemas internacionales están traicionando a los palestinos. La activista sueca llamó a los países a terminar con la complicidad, ejerciendo presión real y poniendo fin a las transferencias de armas a Israel, en un momento de gran tensión por la crisis humanitaria en Gaza.