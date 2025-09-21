PI STUDIO

El Reino Unido hace oficial su reconocimiento de Palestina como Estado

El primer ministro británico, Keir Starmer, explicó en un mensaje pregrabado difundido en redes sociales que la decisión de reconocer Palestina como Estado pretende "revivir la esperanza de la paz" en la región. "Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable", señaló.