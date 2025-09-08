La violencia cruza la fortificada frontera. Este lunes, apenas unos minutos después de las diez de la mañana hora local, dos hombres armados han abierto fuego en Jerusalén. Seis personas han muerto y al menos otra docena han resultado heridas, algunas de gravedad, en el ataque contra un autobús y una parada situados en el cruce de carreteras de Ramot. Entre ellas, hay una víctima mortal española, según la agencia EFE. La policía israelí ha anunciado que los dos atacantes han sido “neutralizados”. Como respuesta, las tropas israelíes han cerrado los puestos de control que conectan Jerusalén con la Cisjordania ocupada y han rodeado la zona de Ramala, de donde se cree que son los atacantes.

Un hombre de unos 50 años y tres en la treintena han muerto en el acto. Otra mujer de unos 50 años ha perdido la vida en un hospital. La sexta víctima ha perecido en el hospital Hadassah. Yaakov Pinto, un joven español de 25 años de Melilla, sería uno de los tres hombres jóvenes muertos en el acto. Las informaciones compartidas por la agencia EFE señalan que el melillense estaba viviendo en Israel y se acababa de casar. Por el momento, hay seis heridos graves, así que puede que la cifra de víctimas mortales aumente con el tiempo. El tiroteo ha tenido lugar cerca de una parada de autobús en la intersección de Ramot, al norte de Jerusalén, en las inmediaciones de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los dos atacantes han sido asesinados por disparos de un soldado y un civil armados.