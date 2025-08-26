El vídeo capturado por un testigo documenta cómo un helicóptero de bomberos francés caía a un estanque de Rosporden (Francia) mientras intentaba coger agua. Se encontraba trabajando en las labores de extinción de los incendios en la región. El piloto ha resultado herido y ha sido trasladado a un hospital cercano. El accidente no deja víctimas mortales y la prioridad de las autoridades ahora es evitar la contaminación del agua.
