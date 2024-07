Este jueves la pregunta en Reino Unido no es quién ganará, sino la dimensión que tendrá la derrota de los conservadores tras 14 años de gobierno. Los laboristas ya preparan el terreno. El actual primer ministro, Rishi Sunak, podría cosechar el peor resultado de la historia de su partido. David Cameron tomó los mandos del país tras el final del "Nuevo laborismo" de Tony Blair. Y lo condujo a un destino incierto con dos referéndums. El de la independencia de Escocia, que se quedó por la mínima. y el de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tras este decidió marcharse... Todo lo contrario que su sucesora. Theresa May que lloró al dejar el cargo por los malos tragos que le hizo pasar su partido a costa de los acuerdos con Bruselas sobre el "Brexit". Llegó entonces el impetuoso Boris Johnson. Y se topó con el COVID. Que primero lo llevó a la UCI y luego al descrédito político por las fiestas celebradas en Downing Street en pleno confinamiento. Hubo apuestas sobre si Liz Truss duraría más como primera ministra que una lechuga en pudrirse, y ganó la verdura. Aunque pasará a la historia, porque Isabel II falleció durante su brevísimo mandato. Rishi Sunak lo hará por convertirse en el primer jefe de gobierno británico de origen indio. Pero, según las encuestas, no por lograr el milagro de frenar la caída en picado del partido conservador.