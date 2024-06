Un perro pekinés llamado Wild Thang se ha coronado como el perro más feo del mundo en el tradicional concurso de los canes menos agraciados que se celebra cada año en la localidad de Petaluma, en California, en Estados Unidos. Wild Thang ya había participado en otras ediciones del certamen, pero no ha sido hasta este año cuando él y su dueña, Ann Lewis, se han alzado con el primer premio. Además de un cheque de 5.000 dólares, el perro aparecerá en el programa The Today Show de la NBC. El segundo puesto ha sido para Roma, un pug de 14 años en silla de ruedas, cuya dueña, Michelle Grady, asegura sentirse muy honrada. "Me encanta el concurso, me encanta que se muestre a perros que son imperfectos, imperfectamente perfectos, y Roma se lo ha pasado en grande", ha explicado Grady.